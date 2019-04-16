Mehmet Ali Doğru yönetimindeki itfaiye aracı, Antalya'nın Beldibi-Kemer yol ayrımında devrildi.
Kazada sürücü Doğru ile araçtaki Yalçın Çelik ve Ömer Özel yaralandı. Yaralı itfaiyecilere ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, karayolunda bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.
Antalya'da itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Kemer ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.
Mehmet Ali Doğru yönetimindeki itfaiye aracı, Antalya'nın Beldibi-Kemer yol ayrımında devrildi.