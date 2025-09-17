Antalya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Antalya'nın Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Antalya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer ve Konyaaltı Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kaçak tütün ve sigarayla mücadele kapsamında 2 işletmeye düzenledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kemer ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işletmelerde gerçekleştirdiği aramalarda; 100 ısıtılmış tütün, 425 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon doldurulmuş makaron, 425 kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 10 paketlenmiş kaçak tütün, 4 sigara sarma makinesi, 200 puro ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...