Antalya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer ve Konyaaltı Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kaçak tütün ve sigarayla mücadele kapsamında 2 işletmeye operasyon düzenledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kemer ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işletmelerde gerçekleştirdiği aramalarda; 100 ısıtılmış tütün, 425 kilogram kıyılmış tütün, 1 milyon doldurulmuş makaron, 425 kaçak sigara, 20 elektronik sigara, 10 paketlenmiş kaçak tütün, 4 sigara sarma makinesi, 200 puro ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

