Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

'da polis ekipleri, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

​​Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, aramalarda 222 bin 400 makaron, 380 elektronik sigara, 165 kilogram kıyılmış tütün, 75 puro, 30 litre sahte alkol, 460 TAPDK bandrolü, 1842 güneş gözlüğü, 1000 cinsel içerikli hap ile 4 sigara basım makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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