Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.



Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 6 bin 160 güneş gözlüğü, 1140 makaron, 460 elektronik sigara ve 46 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.