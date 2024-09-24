Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
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Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 milyon 315 bin makaron, 350 elektronik sigara, 345 gümrük kaçağı sigara, 250 kilogram açık tütün, 100 kesilmiş TAPDK bandrolü, sigara basım makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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