Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl ekipleri Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 6 bin 160 güneş gözlüğü, 1140 makaron, 460 elektronik sigara ve 46 şişe kaçak içki ele geçirildi.

kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

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