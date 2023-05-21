Antalya'da kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.



Alınan bilgiye göre, Şelale Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 4 çocuk annesi Ceylan S. (30) ve eşi M.S. (32) arasında tartışma çıktı.



Büyüyen tartışma sırasında M.S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.



Evde bulunan çocukların balkona çıkarak yardım istediğini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Ceylan S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



4 çocuk annesi Ceylan S'nin bir süre önce M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, teslim olan M.S. gözaltına alındı.



Ceylan S'nin bir süre önce M.S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Teslim olan M.S. gözaltına alındı.