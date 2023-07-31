Antalya'da kadın cinayeti: Kız arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Kadın cinayeti haberi bu kez Antalya'nın Kepez ilçesinden geldi.

Batuhan C. (23), Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta tartıştığı kız arkadaşı Merve Girişmek'i (25) tabancayla başından vurdu.

Olay yerinden koşarak ayrılan Batuhan C., yaklaşık 500 metre ileride aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Merve Girişmek'i Kepez Devlet Hastanesi'ne, Batuhan C.'yi ise yakındaki özel hastaneye götürdü.

Genç kız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan Batuhan C. de bir süre sonra yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.