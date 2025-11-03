Antalya'da kadına şiddet: Eşini bıçakladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs eden şüpheli gözaltına alındı.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitede yerleşik yaşayan Rusya vatandaşı M.G. ile boşanma aşamasında olduğu eşi A.G. arasında tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda M.G, eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.G. ise karakola götürüldü.
- Etiketler :
- Antalya Alanya
- Türkiye
- Kadına şiddet