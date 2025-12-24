Antalya'da kahreden olay. Anne ve oğlu bir gün arayla aynı balkondan düşüp öldü

Kepez'de acı bir olay yaşandı.

5 yaşındaki A.Y.Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

ANNESİ DE DÜŞTÜ

Olayın ardından çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan'ın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.