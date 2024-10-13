Antalya'da kamyonet devrildi: 8 kişi yaralandı

Antalya'da Muhammet Ö'nün kullandığı, tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Elmalı-Finike kara yolu Kapıçay mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Finike ve Kumluca Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.