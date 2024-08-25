Antalya'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ramazan Menekşe'nin (48) kullandığı motosiklet, Güzeloluk Mahallesi Serik Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen plakalı kamyonetle çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Menekşe'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen Menekşe'nin yakınları gözyaşı döktü.



Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Ekipler, kaza yerinden kaçan sürücünün tespit edilebilmesi için kamyonetten parmak izi aldı.



