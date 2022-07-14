Antalya'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 3 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kamyonet ile TIR'ın çarpıştığı kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 14.07.2022 - 16:14

Antalya'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 3 ölü

'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

N.Ö. (56) idaresindeki kamyonet, Korkuteli-Bozova kara yolunun 15. kilometresinde Ö.K'nin (40) kullandığı TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki araçta da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü N.Ö, kamyonette bulunan K.I. (25) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan TIR sürücü Ö.K, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlardaki ve yol kenarındaki otluk alana sıçrayan yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak tedbir aldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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