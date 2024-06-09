Antalya'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasının kapağına tutunarak yolculuk eden kişiler cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Olay, Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. 20 VF 985 plakalı bir kamyonetin kasasının kapağına kimliği belirsiz 3 kişinin ayakta tutunarak hiçbir şey yokmuş gibi yolculuk etmesi dikkat çekti.

Güvenlik tedbiri olmadan kamyonetin kasasında ayakta metrelerce seyreden 3 kişi yoldaki araçları da tehlikeye soktu.

Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk seyir halindeki bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonet kasasının kapağına basarak ayakta tutunarak durdukları anlar yer aldı.

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