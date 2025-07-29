Antalya'da kamyonet şarampole uçtu
Antalya'da kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada, üç kişi yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Ramazan G., kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyonet, şarampole uçtu.
ÜÇ KİŞİ YARALANDI
Kazada, kamyonet sürücüsü Ramazan G., araçta yolcu olarak bulunan Nazmi Ş. ve Berat S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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