Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Egemen Ceylan (17) yönetimindeki motosiklet, Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda Abdülkerim B'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan motosiklet sürücüsü Ceylan ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

