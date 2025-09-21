Antalya'da kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza; Aksaz Mahallesi istikametinden Karaöz Mahallesi yönüne seyir halinde olan Gökay H. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk Ü.'in kullandığı kamyon çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Ömer Faruk Ü. ile kamyonda yolcu olarak bulunan Hakan B. ve Berkay Hasan A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.