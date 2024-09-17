Antalya'da kanal kenarında erkek cesedi bulundu

Bugün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6800 Sokak üzerinde kanal kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, toprak yola geldiklerinde yerde hareketsiz halde yatan birisinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis, yatan şahısın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 45 yaşlarındaki cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen ceset, Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cesedin etrafında uyuşturucu aparatlarına rastlandığı öğrenildi.