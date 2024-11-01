Antalya’da kar maskeli, motosikletli saldırı

Antalya’nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırganın bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Hürriyet Caddesi’nde, plakasız motosikletten inen kar maskeli 2 kişiden biri elindeki pompalı tüfek ile bir iş yerine ateş etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.