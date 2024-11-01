Antalya’da kar maskeli, motosikletli saldırı

Antalya’da bir iş yeri kar maskeli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Saldırganlar, olayın ardından geldiği motosikletle kaçarken, iş yerinde hasar oluştu.

Antalya’da kar maskeli, motosikletli saldırı

’nın Serik ilçesinde kar maskeli saldırganın bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hürriyet Caddesi’nde, plakasız motosikletten inen kar maskeli 2 kişiden biri elindeki pompalı tüfek ile bir iş yerine ateş etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Antalya’da kar maskeli, motosikletli saldırı - 1

Bu sırada iş yerinde bulunan Abdurrahman Burunsuz, saldırıyı yara almadan atlattı.

Saldırının ardından iş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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