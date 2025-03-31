Antalya'da kar sürprizi
Antalya'da dün kar sürprizi yaşandı. Antalya-Konya karayolunda yağan kar ulaşımı olumsuz etkiledi.
Antalya’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağmura bıraktı.
Akseki - Seydişehir yolunda da bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile birlikte yaklaşık 10 kilometrelik alanda kar yağışı etkili oldu.
Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı. Bazı araçlar yolda kaldı. Yol karayolları ekiplerinin, temizleme ve tuzlama çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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