Antalya'da Kaş- Kuruovabeli yolu kardan kapandı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, Kaş ilçesi Kuruovabeli'nde yol trafiğe kapandı.

Antalya'da Kaş- Kuruovabeli yolu kardan kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu 'da Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin yüksek kesimlerde sürüyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine yoğun kar nedeniyle kontrollü olara sağlanıyor.

Bölgede kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken büyük araçlar bekletiliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaş ilçesi Kuruovabeli'nde yol trafiğe kapandı.

Karayolları ekibinin çalışması sonucu otomobillerin geçişine izin verildi. İlçenin yüksek kesimlerine gelen bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.

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