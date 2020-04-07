Antalya'da kavga edenlere "sosyal mesafe" cezası

Antalya'da kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 12:19

polis ceza.jpg

İlişkili Haberler

Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası

Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası

Kavgaya karışan ve kumar oynayanlara 'sosyal mesafe' cezası

Kavgaya karışan ve kumar oynayanlara 'sosyal mesafe' cezası

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün Antalya'da 5 kişinin kavgaya karıştığını, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararlarının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.

Karaloğlu, alınan her karara harfiyen uyulacağını bildirdi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...