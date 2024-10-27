Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Konyaaltı ilçesinde sahilin yakınındaki kayalıklara tırmanan Nurettin Mücahit Akdoğan (26) mahsur kaldı.



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ve AFAD ekipleri, halatlar yardımıyla ulaştıkları Akdoğan'ı kurtardı.



Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Akdoğan, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.