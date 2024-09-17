Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Antalya'da bir vatandaş yüzmek için girdiği denizin yakınlarındaki kayalıklarda mahsur kaldı. Vatandaş sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Olay, 14.30 sıralarında 'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı hizasındaki kayalıklarda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, yüzmek için girdiği denizin kıyı kısmında bulunan kayalıklara sıkıştı.

Durumu fark eden diğer vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, mahsur kalan kişiyi halat ve can simidi yardımıyla bulunduğu kayalıklardan güvenli bir şekilde çekerek kurtardı.

Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kurtarılan şahıs, sağ salim kıyıya götürüldü.

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