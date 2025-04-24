Antalya'da kaybolan 13 yaşındaki Sefa'nın cansız bedeni bulundu

Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde oturan Sefa Çağlar Glavuz (13), 22 Nisan Salı günü okul çıkışında saat 13.30 sıralarında arkadaşları ile okuldan çıkıp bir daha da evine dönmeyince çocuğunun hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine çevrede bulunan kameraları inceleyen polis ekipleri 2 çocuğun ifadesine başvurdu.

SU KANALINDA BİSİKLETİ BULUNDU



Çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi, ifadeler üzerine Glavuz'un son olarak çocuklarla birlikte bulunduğu Burmahancı Mahallesi'nde kanal boyuna gelerek araştırmalarda bulundu. Polis araştırmada su kanalında Glavuz'a ait olduğu belirtilen bisikleti buldu.



Arama çalışmaları için Antalya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kanal boyunca yaptıkları aramada kayıp çocuğa rastlayamadı.



Kanalın su seviyesinin yüksek olması nedeniyle baraj kapakları kapatılırken, su seviyesinin düşmesiyle ekipler, bisikletinin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ilerde Glavuz'un cansız bedenine ulaştı.

Serik'teki özel bir hastanenin morguna kaldırılan cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. ile birlikte arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.