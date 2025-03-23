Antalya'da kaza: 3 kişi yaralandı

Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, 8522 sokakta Antbirlik kavşağı istikametine seyir halindeki Mehmet Ö. F.'nin kullandığı kamyonet ile Kasaplar Camii önünden 8528 sokak istikametine dönmek isteyen Elif A.'nın kullandığı otomobil kontrolsüz kavşak sisteminde çarpıştı.



Kazada, sürücü Elif A.'nın yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra A. ve Gülşen A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.