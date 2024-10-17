Antalya'da kaza: İrlandalı sürücünün otomobili sulama kanalında asılı kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sulama kanalından düşeceği sırada demir korkuluklarda asılı kaldı. Yaralanın olmadığı kazada asılı kalan otomobilin İrlandalı sürücüsü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

Antalya'da kaza: İrlandalı sürücünün otomobili sulama kanalında asılı kaldı

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi.

uyruklu Thomas F. Condon'un kullandığı otomobil ile Mehmet Şirin'in kullandığı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Antalya'da kaza: İrlandalı sürücünün otomobili sulama kanalında asılı kaldı - 1

uyruklu Thomas F. Condon'un kullandığı otomobil, çarpmanın şiddetiyle sulama kanalının korkuluklarını parçalarken köprü üzerinde askıda kalarak sulama kanalına düşmekten son anda kurtuldu.

Askıda kalan otomobilden diğer aracın sürücüsünün yardımıyla çıkan İrlandalı sürücü, olayın şokundan uzun süre kurtulamadı. İrlandalı sürücü, sık sık askıdaki otomobile baktı.

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