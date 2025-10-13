Antalya'da kaza: Karşıya geçmek isterken öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
A.E. idaresindeki 07 C 82102 plakalı minibüs, Boğazkent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şinasi Yücel'e (80) çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Antalya Serik