Antalya'da kaza: Motosikletli Serhat yaşamını yitirdi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Serhat Yazar'ın (19) kullandığı 42 AZC 997 plakalı motosiklet, Serik-Belek karayolundaki kavşakta, Niyazi K. (50) yönetimindeki BYN 993 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Yazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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