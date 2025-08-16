Antalya'da kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı

Kaza, gece saat 00.20 sıralarında Sugözü kırsalındaki Soğukoluk Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökkuzluk yaylasından Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Doğuş Ç. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, uçuruma yuvarlandı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Doğuş Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Y. (23) ağır yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.