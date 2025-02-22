Antalya'da kazada ölen motokuryenin ailesi isyan etti: Sürücü tutuklu yargılansın

Antalya'daki kaza 17 Şubat'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Emir S.'nin kullandığı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda motokurye Yaşar Dede Esen'e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen genç, kurtarılamadı.



Gözaltına alınan sürücü Emir S., kazanın üzerinden 12 saat bile geçmeden serbest bırakıldı.



Ailenin iddiasına göre kazanın olduğu gece polislerin hazırladığı tutanakta hata ve eksikler var. Baba Mehmet Esen, "Tutanak tutuluyor, kazayla hiçbir ilgisi yok. Savcı tutuklanmasını talep ederken, hakim 'deliller toplandı' diye serbest bırakıyor. Tutanakta kamera kaydı yok diyor. Var biz ulaşıyoruz. Polis kamera kaydı yok diye hakim karşısına kamera kaydı yok deniyor. Beyanla serbest bırakılıyor." iddiasında bulundu.



Ziraat fakültesinde okuyan Yaşar Dede Esen'in hayalleri yarım kaldı. Aile, sürücünün tutuklu yargılanmasını istiyor.



Aile, sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosya, üst mahkemeye gönderildi.

