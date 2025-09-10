Antalya'da kediyi tekmeleyen kişi yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kediye tekme atan şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde kaldırımda duran A.S.S.'nin (20), köpeğinin yanına gelen kediye tekme atması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine çalışma yürüten ekipler, kediye tekme atan şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin köpeğe tekme attığı anlar, güvenlik kamerasıyla da görüntülendi.
Görüntülerde, kedinin köpeğe doğru hamle yaptığını gören şüphelinin hayvana defalarca tekme attığı görülüyor.
- Antalya Alanya
- Hayvana Şiddet
- Kedi