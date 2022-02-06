Antalya'da kendini zincirleyen uyuşturucu bağımlısı yanarak öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği lüks villada yanarak hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberler - İHA 06.02.2022 - 17:46

Antalya'da kendini zincirleyen uyuşturucu bağımlısı yanarak öldü

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’nın Serik ilçesinde lüks bir villada yaşayan ve madde bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirleyen Burak Ü. (26) evde nedeni henüz belirlenmeyen yangında hayatını kaybetti.

, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı.

YANARAK CAN VERDİ

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın esnasında evde Burak Ü.'den başka kimsenin olmadığı bildirilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın çıktığını duyarak evlerinin önüne gelen gencin annesi ve kız kardeşi fenalık geçirdi.

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