Antalya'da kendini zincirleyen uyuşturucu bağımlısı yanarak öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde lüks bir villada yaşayan ve madde bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirleyen Burak Ü. (26) evde nedeni henüz belirlenmeyen yangında hayatını kaybetti.

Yangın, ilk olarak çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.



İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı.

YANARAK CAN VERDİ



Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında, gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Yangın esnasında evde Burak Ü.'den başka kimsenin olmadığı bildirilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın çıktığını duyarak evlerinin önüne gelen gencin annesi ve kız kardeşi fenalık geçirdi.

