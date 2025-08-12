Antalya'da kırmızı ışıkta saldırı: Dövüp kaçtılar
Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin önünü kesen özel güvenlik görevlisi kıyafetli saldırganlar, sürücüye saldırdı. Sürücü yaralanırken, polis şüphelileri arıyor.
Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü saldırıya uğradı.
Olay, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'ndeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, banka para transfer aracı olduğu değerlendirilen bir minibüs, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kırmızı ışıkta bekleyen 07 AZZ 219 plakalı otomobilin önünü kesti.
Araçtan inen ve üzerinde özel güvenlik kıyafeti bulunan iki kişi, otomobilin sol ön camını tekme atarak kırdı sonrasında araçlarına binerek kırmızı ışığa rağmen olay yerinden ayrıldı.
Camın patlaması sonucu kolunda ve yüzünde kesikler oluşan otomobil sürücüsü, aracını çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüs durağına çekti.
Sürücü, ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek rapor aldı ve polis merkezine başvurarak şüphelilerden şikayetçi oldu.
Saldırganlar, kırmızı ışık yanmasına rağmen hızla olay yerinden uzaklaştı.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Antalya
- Polis Adliye