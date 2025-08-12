Antalya'da kırmızı ışıkta saldırı: Dövüp kaçtılar

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü saldırıya uğradı.

Olay, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'ndeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, banka para transfer aracı olduğu değerlendirilen bir minibüs, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kırmızı ışıkta bekleyen 07 AZZ 219 plakalı otomobilin önünü kesti.

Araçtan inen ve üzerinde özel güvenlik kıyafeti bulunan iki kişi, otomobilin sol ön camını tekme atarak kırdı sonrasında araçlarına binerek kırmızı ışığa rağmen olay yerinden ayrıldı.