Antalya'da kız bebeğe hamile kaldığı için işkence yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'da, birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından kız çocuğuna hamile kaldığı için dövülen ve bebeği karnında ölen Gonca Sadıklı (32), kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü. Gonca Sandıklı'ya işkence uygulayan şüpheli ise tutuklandı.

Antalya'da bir otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında İbrahim E. ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim E., Gonca Sadıklı'nın erkek çocuk doğurmasını istedi.





Evliliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı iddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim E., bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı.



Sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybetti. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim E. ile yaşamayı sürdürdü.



Bir süre sonra ayrılma talebinde bulunan Gonca Sadıklı şiddet görmeye devam ettri Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.



TEHDİTLE PARA İSTEDİ



Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim Em, ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İbrahim Em'ye verdi. Parayı ödemeyen İbrahim Em, ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.



SİLAHLA EVİNİ BASTI



İkinci uzaklaştırma kararının dolmasının ardından İbrahim E., evi tabancayla bastı. Genç kadını bir kez daha dövdü. Jandarma karakoluna sığınan kadın, tekrar şikayetçi olurken, İbrahim E.'ye üçüncü kez bir ay uzaklaştırma kararı verildi.



İŞKENCE GÖRDÜ



Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İbrahim E., Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek'te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi. Çıkan tartışma sonrasında İbrahim E., Gonca Sadıklı'yı otomobilde dövdü.

Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İbrahim E., 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. Genç kadının bilincini yitirmesi üzerine İbrahim E., bir arkadaşını çağırarak, hastaneye gönderdi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, sevk edildiği Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim'de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, sevgilisi hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

TUTUKLANDI



Son olaydan sonra annesinin evine sığınan Gonca Sadıklı'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, İbrahim Em'in geçen 28 Ekim Pazartesi günü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İbrahim Em, çıkarıdığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ESKİ KIZ ARKADAŞINI DA DÖVMÜŞ



İbrahim Em'in eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunu belirten Gonca Sadıklı, "Eksi kız arkadaşının da başına 36 dikiş atılmış. Bundan dolayı hapis yatmış. Beni tehdit ediyordu. Bugüne kadar tam dört defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Can güvenliğim olmadığı için hastaneye gidip gelirken büyük korku yaşıyorum" dedi.

