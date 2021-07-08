Antalya'da kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kız çocuğunun babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.



M.B. adlı kız çocuğu geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmasının ardından ilçe devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Anne Fatma T. hastaneye gittiğinde, kızının defalarca kez babasının cinsel istismarına uğradığı öğrendi.



Fatma T, avukatı aracılığıyla Ekim 2020’de boşandığı İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.



Velayeti mahkeme kararıyla annesine verilen M.B, pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020 yılı Aralık ayında babası İ.B. ile Kumluca'ya gittiklerini ve ilk defa burada babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

HASTANEDEN FİRAR ETTİ



Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B, bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. İ.B. gözaltındayken rahatsızlandığını söyleyince tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Polis, İ.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.



'KORKTUĞU VE TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN SÖYLEYEMEMİŞ'



Fatma T’nin avukatı Yasin Sarı, "Müvekkilim cuma günü akşam saatlerinde beni arayarak öz babasının kızına tecavüz ettiğini iddia etti, kızının da intihara teşebbüs girişiminde bulunduğunu bildirdi. Hastaneye gittiğimde yetkililerce tarafıma çocuğun midesinin yıkanarak hayata döndürüldüğünü, durumunun iyi olduğu bildirildi'' açıklaması yaptı.



Sarı, M.B'nin bugüne kadar cinsel istismara maruz kaldığını ancak kız çocuğunun korktuğu ve tehdit edildiği için durumu anlatmadığını söyledi.



ARKADAŞI AĞABEYİNE ANLATMIŞ



M.B.'nin bu durumu bir arkadaşına anlattığını kaydeden Yasin Sarı, "Arkadaşı da intihara teşebbüs girişimine yakın bir zamanda kızımızın abisine bu durumu anlatmıştır. Abi durumun aslını araştırmaya çalışmış. Kızımız psikolojik olarak olayın vermiş olduğu stres ve sıkıntıdan bunalmış bir şekilde, ağabeyinin de yaklaşımlarından etkilenerek intihar teşebbüsünde bulunmuş" diye konuştu.

Sarı, firari İ.B’nin aileye zarar vermesinden endişe ettiklerini belirtti. Öte yandan Sarı, şüphelinin kaçıp bir yerlerde saklanacağını düşündüklerini ancak evin etrafında dolandığını duyduklarını öne sürdü.



'BU NASIL BİR İNSANMIŞ BEN ANLAMAMIŞIM'



Anne Fatma T. ise telefonla yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir insanmış ben anlamamışım. 17 sene sürekli kavga ettik, dayak yedik. Ben böyle bir şey olacağını bilseydim asla kızımı göndermezdim. Yıkılmış vaziyetteyiz, bir türlü toparlayamıyoruz kendimizi" diye konuştu.



Bu arada M.B'nin kız kardeşinin corona virüse yakalanması nedeniyle ailenin karantinaya alındığı öğrenildi.