Antalya'da köpeğini kamyonetine bağlayarak götüren sürücüye, idari para cezası verildi.
Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yaptığı açıklamada, Aksu ilçesinde bir köpeğin kamyonetle çekilerek götürülmesinin yer aldığı görüntülerin kendilerine ulaştığını söyledi.
Hemen ilgili yerlere şikayette bulunduklarını aktaran Yanık, "İnceleme sonucu belirlenen 07 AAF 251 plakalı kamyonetin sürücüsüne, Aksu Kaymakamlığınca Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.
Derneğin şikayetinde yer alan cep telefonu görüntülerinde, karayolunda seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına boynundan bağlanan köpeğin, zorla koşturulmaya çalışıldığı görülüyor.
Antalya’da köpeği iple kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da köpeğini aracına bağlayarak götüren sürücüye, idari para cezası kesildi.
Antalya'da köpeğini kamyonetine bağlayarak götüren sürücüye, idari para cezası verildi.