Antalya'da korkunç ölüm: 'Big Mable' yaparken denize düştü, üzerinden tekne geçti

Saat 13.00 sıralarında Okurcallar Mahallesi açıklarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 36 yaşındaki Cennet Aslan adlı kadın, su sporu yapmak için şişme botun bir sürat teknesiyle çekilmesiyle yapılan bir aktivite olan 'Big Mable'a bindi. Teknenin manevra yapması sonucu Aslan, savrularak denize düştü. O sırada farklı bir su sporuna ait parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti.



Olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde bot yardımıyla denizden kıyaya çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu.