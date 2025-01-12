Antalya'da korkutan ev yangını

Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 823 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Dairede maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.

Yangın esnasında evde olduğu öğrenilen Ramazan isimli ev sahibinin de komşuları tarafından dışarı çıkartıldığı öğrenildi.