Antalya'da kuvvetli yağışa dikkat!

Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunda (Serik ve Manavgat) yağışların bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.