Antalya’da lastikçide başlayan yangın iki iş yerine daha sıçradı
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde, otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyüdüğü yangın, çevredeki iki iş yerine daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle üç iş yerinde hasar meydana geldi.
Foto: Arşiv
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, üç iş yerinde hasar oluştu.
Sanayi sitesinde otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Büyüyen alevler çevredeki iki iş yerine daha sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle üç iş yerinde hasar meydana geldi.
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