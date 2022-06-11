Antalya'da makilik alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, kara ekipleri, 1 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.



Yangının, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evlerin boşaltıldığı bildirildi.

Yerleşim alanlarının yoğun duman altında olduğu öğrenildi.

