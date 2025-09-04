Antalya'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

R.K. (34) idaresindeki midibüs, D-400 kara yolu Denizkızı Kavşağı'nda S.Ş.'ninkullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile midibüsteki E.B., E.K., ve 1 yaşındaki E.S.K. ile diğer araçtaki M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücüler ile M.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

