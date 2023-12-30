Antalya'da midibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Antalya'da dün saat 17.30 sıralarında, Manavgat-Alanya D-400 kara yolu Kızılot kavşağında kaza meydana geldi.



Manavgat'tan Alanya yönüne giden Hüseyin Karaköse'nin kullandığı otomobil ile Hasan Ünal'ın kullandığı otel personelinin taşındığı midibüs çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Karaköse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yanındaki Oğuzhan Bal ise yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.



Kazada servis midibüsündeki 14 otel çalışanı ise hafif yaralandı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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