Antalya'da minibüs devrildi: 6 yaralı

Antalya'da Hasan Kara'nın (48) kullandığı 27 U 8204 plakalı minibüs, Alanya ilçesi Gümüşkavak Mahallesi Kuşyuvası mevkisinde yol kenarındaki kayalara çarparak devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Hediye (44), çocukları Zehra (21), Muhammed Harun (16), Kevser Beyda (14) ve Hüseyin Emre Kara (7) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.