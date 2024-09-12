Antalya'da mobilya atölyesinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesine mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'da mobilya atölyesinde yangın

öğle saatlerinde Payallar Mahallesi Sanayi Caddesi Ormancı Sokak'ta bulunan atölyesinde meydana geldi. Atölyenin ofis kısmında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.

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