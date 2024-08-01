Antalya'da mobilya atölyesinde yangın

Antalya'da bir mobilya atölyesinde kesim yapmak için kullanılan makinenin kısa devre yapmasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da mobilya atölyesinde yangın

'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzelbağ Mahallesi Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde dün saat 22.30 sıralarında çıktı.

"Yatar daire" olarak tabir edilen, kesim işleri için atölyede kullanılan makinenin elektrik aksamında başlayan yangın öndeki tahta parçalarına sıçradı.

Atölyeden duman geldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından büyümeden söndürülen yangında, toz emici olarak tabir edilen makine kullanılamaz hale geldi.

Atölyedeki tahta parçalarının da yandığı görüldü.

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