Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Antalya'nın Manavgat'ta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden seyir halindeki Emirhan S.'nin kullandığı motosiklet, kavşak sisteminde Gökhan K.'nın idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Emirhan S. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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