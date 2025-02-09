Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Bir ağır yaralı

Antalya'nın Manavgat'ta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Bir ağır yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden seyir halindeki Emirhan S.'nin kullandığı 21 AGN 299 plakalı motosiklet, kavşakta Gökhan K.'nın idaresindeki 07 AUS 150 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Emirhan S. yaralandı.

112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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