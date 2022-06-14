Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü

Antalya'da motosiklet ile yayanın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi.

Yakup Yıldız (24), kullandığı motosikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletli Yıldız ve arkasında oturan Sude Özkardeş (17) ile Derin savruldu.



Kaza sonrası motosiklet 300 metre, sürücü Yıldız ile Özkardeş yaklaşık 100 metre, Derin ise karşı şeride savruldu.



Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yıldız, Özkardeş ve Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Sude Özkardeş

Kaza yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTI



Hayatını kaybeden 3 kişiden birinin ilk olarak Saniye Kıran olduğu belirtilmişti. Ancak vefat edenin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı.



Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.